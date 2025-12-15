Cuaca Jogja Hari Ini, Senin 15 Desember 2025

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada Senin (15/12).

Saat ini di Yogyakarta, hampir seluruh wilayah menunjukkan cuaca hujan ringan pada pagi hari, tetapi cerah sejak siang hingga malam.

Bagi Anda yang ingin berkeliling Yogyakarta disarankan menggunakan penutup kepala agar tidak terkena terik matahari.

Simak selengkapnya prakiraan cuaca menurut BMKG untuk semua wilayah di Jogja pada hari ini.

Kota Yogyakarta

Pagi: Hujan sedang

Siang: Hujan sedang

Sore: Hujan ringan

Malam: Cerah

Kabupaten Sleman

Pagi: Hujan sedang

Siang: Hujan sedang

Sore: Hujan ringan

Malam: Cerah

Kabupaten Bantul

Pagi: Hujan sedang

Siang: Hujan sedang

Sore: Hujan ringan

Malam: Cerah

Kabupaten Kulon Progo

Pagi: Cerah berawan

Siang: Berawan

Sore: Berawan

Malam: Cerah