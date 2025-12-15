Cuaca Jogja Hari Ini, Senin 15 Desember 2025

JPNN.com

Senin, 15 Desember 2025 – 08:06 WIB
Ilustrasi BMKG soal cuaca di Yogyakarta. Foto Ricardo/JPNN

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada Senin (15/12).

Saat ini di Yogyakarta, hampir seluruh wilayah menunjukkan cuaca hujan ringan pada pagi hari, tetapi cerah sejak siang hingga malam.

Bagi Anda yang ingin berkeliling Yogyakarta disarankan menggunakan penutup kepala agar tidak terkena terik matahari.

Simak selengkapnya prakiraan cuaca menurut BMKG untuk semua wilayah di Jogja pada hari ini.

Kota Yogyakarta
Pagi: Hujan sedang
Siang: Hujan sedang
Sore: Hujan ringan
Malam: Cerah

Kabupaten Sleman
Pagi: Hujan sedang
Siang: Hujan sedang
Sore: Hujan ringan
Malam: Cerah

Kabupaten Bantul
Pagi: Hujan sedang
Siang: Hujan sedang
Sore: Hujan ringan
Malam: Cerah

Kabupaten Kulon Progo
Pagi: Cerah berawan
Siang: Berawan
Sore: Berawan
Malam: Cerah

Berikut ini prakiraan cuaca di Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini, Senin 15 Desember 2025. Siang sampai sore hujan.
