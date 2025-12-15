Pemancing Ditemukan Tewas di Sungai Boyong Sleman

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Seorang pemancing ditemukan tewas di Sungai Boyong, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Yogyakarta pada Senin (15/12).

Korban bernama Munif Rifai (26) ditemukan sekitar pukul 10.11 WIB.

Kepala Kantor SAR Yogyakarta Rio Banupanitis mengatakan pihaknya melakukan pencarian darat dan air dengan menyelam.

Sebanyak 50 personel SAR Gabungan diterjunkan untuk proses pencarian.

"Korban ditemukan oleh penyelam di kedalaman tiga meter," kata Rio.

Beberapa bulan lalu, seorang remaja tenggelam di Sungai Progo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo pada Jumat (24/10).

Korban berinisial AUP (17) itu merupakan warga setempat. Kasi Humas Polres Kulon Progo Iptu Sarjoko mengatakan awalnya saksi mendengar suara anak minta tolong.

Saat dihampiri anak tersebut menunjuk ada orang tenggelam di sungai.