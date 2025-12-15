JPNN.com

Pemancing Ditemukan Tewas di Sungai Boyong Sleman

Senin, 15 Desember 2025 – 16:09 WIB
Pemancing Ditemukan Tewas di Sungai Boyong Sleman
Proses evakuasi pemancing yang ditemukan tewas di Sungai Boyong pada Senin (15/12). Foto: Basarnas Yogyakarta

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Seorang pemancing ditemukan tewas di Sungai Boyong, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Yogyakarta pada Senin (15/12).

Korban bernama Munif Rifai (26) ditemukan sekitar pukul 10.11 WIB.

Kepala Kantor SAR Yogyakarta Rio Banupanitis mengatakan pihaknya melakukan pencarian darat dan air dengan menyelam.

Sebanyak 50 personel SAR Gabungan diterjunkan untuk proses pencarian. 

"Korban ditemukan oleh penyelam di kedalaman tiga meter," kata Rio.

Beberapa bulan lalu, seorang remaja tenggelam di Sungai Progo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo pada Jumat (24/10).

Korban berinisial AUP (17) itu merupakan warga setempat. Kasi Humas Polres Kulon Progo Iptu Sarjoko mengatakan awalnya saksi mendengar suara anak minta tolong.

Saat dihampiri anak tersebut menunjuk ada orang tenggelam di sungai.

Korban pamit memancing, tetapi keesokan harinya ditemukan tak bernyawa. Puluhan tim SAR dikerahkan untuk mencari korban.
