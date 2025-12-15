Transmigran Asal DIY Ditempatkan di Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah

JPNN.com

Senin, 15 Desember 2025 – 17:00 WIB
Rumah transmigran di Torire, Poso, Sulawesi Tengah. Foto: Disnakertrans DIY

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Lima belas kepala keluarga (KK) dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan diberangkatkan menuju lokasi transmigrasi

Mereka akan ditempatkan di Torire, Poso, Sulawesi Tengah dan Taramanu Tua, Poliwali Mandar, Sulawesi Barat.

Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta (Disnakertrans DIY), empat KK berasal Kota Yogyakarta, tiga KK dari Kabupaten Bantul, lima KK dari Kabupaten Kulon Progo serta tiga KK dari Kabupaten Gunungkidul. 

Kepala Bidang Perlindungan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi Disnakertrans DIY Elly Supriyanti mengatakan pihaknya telah melakukan monitoring lokasi penempatan transmigran di Torire. 

"Alhamdulillah ketika cek lokasi dan vitisasi 75 persen pembangunan Rumah Transmigrasi Jamban Keluarga (RTJK) sudah jadi," kata Elly, Senin (15/12).

Selain hunian, transmigran juga mendapatkan uang saku dan pelatihan dasar umum serta pelatihan kewirausahaan. 

"Bantuan modal usaha dari pemkab. Kalau dari Pemda DIY bantuan peralatan usaha," ujarnya. 

Saat ini pihaknya masih menunggu surat perintah pemberangkatan (SPP) dari pusat yang direncanakan berangkat Desember 2025.

