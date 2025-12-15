JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini UIN Sunan Kalijaga Selangkah Lagi Punya Fakultas Kedokteran

UIN Sunan Kalijaga Selangkah Lagi Punya Fakultas Kedokteran

Senin, 15 Desember 2025 – 21:25 WIB
UIN Sunan Kalijaga Selangkah Lagi Punya Fakultas Kedokteran - JPNN.com Jogja
Pihak rektorat UIN Sunan Kalijaga ungkap progres fakultas kedokteran pada Senin (15/12). Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta selangkah lagi memiliki fakultas kedokteran.

Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan Ali Sodiq berharap tahun depan fakultas kedokteran UIN Sunan Kalijaga sudah mulai berjalan.

"Kami sudah submit semua persyaratan. Artinya, kami menunggu dan siap visitasi di lapangan," kata Sodiq, Senin (15/12).

Baca Juga:

Ia mengungkapkan bahwa alasan di balik membuka fakultas kedokteran karena perguruan tinggi Islam didorong memberikan perspektif berbeda dengan kedokteran umumnya.

"Kami nanti punya kekhasan penyakit di generatif lanjut usia. Jadi, dokter yang kami cetak akan menguasai dan memiliki keunggulan di bidang itu," ujarnya.

Senada dengan Sodiq, Wakil Rektor Bidang Akademik Dan Pengembangan Lembaga Istiningsih berharap izin fakultas kedokteran bisa rampung tahun depan.

Baca Juga:

Isti mengatakan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta juga didorong Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Tekonologi untuk membuka prodi kedokteran gigi.

"Di Yogyakarta baru ada dua prodi kedokteran gigi, yaitu di UGM dan UMY. Ini menjadi niatan dari UIN Sunan Kalijaga dalam memberikan pelayanan kemaslahatan," ujar Isti. (mcr25/jpnn)

UIN Sunan Kalijaga berharap izin fakultas kedokteran rampung tahun depan. UIN akan fokus pada dokter spesialis penyakit lansia dan kesehatan gigi.

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   UIN Sunan Kalijaga fakultas kedokteran kedokteran fakultas kedokteran uin yogyakarta universitas uin sunan Kalijaga Yogyakarta

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU