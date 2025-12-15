UIN Sunan Kalijaga Selangkah Lagi Punya Fakultas Kedokteran
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta selangkah lagi memiliki fakultas kedokteran.
Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan Ali Sodiq berharap tahun depan fakultas kedokteran UIN Sunan Kalijaga sudah mulai berjalan.
"Kami sudah submit semua persyaratan. Artinya, kami menunggu dan siap visitasi di lapangan," kata Sodiq, Senin (15/12).
Ia mengungkapkan bahwa alasan di balik membuka fakultas kedokteran karena perguruan tinggi Islam didorong memberikan perspektif berbeda dengan kedokteran umumnya.
"Kami nanti punya kekhasan penyakit di generatif lanjut usia. Jadi, dokter yang kami cetak akan menguasai dan memiliki keunggulan di bidang itu," ujarnya.
Senada dengan Sodiq, Wakil Rektor Bidang Akademik Dan Pengembangan Lembaga Istiningsih berharap izin fakultas kedokteran bisa rampung tahun depan.
Isti mengatakan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta juga didorong Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Tekonologi untuk membuka prodi kedokteran gigi.
"Di Yogyakarta baru ada dua prodi kedokteran gigi, yaitu di UGM dan UMY. Ini menjadi niatan dari UIN Sunan Kalijaga dalam memberikan pelayanan kemaslahatan," ujar Isti. (mcr25/jpnn)
Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah
