JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Kuasa Hukum Perdana Arie Sebut Dakwaan Jaksa Tidak Cermat

Kuasa Hukum Perdana Arie Sebut Dakwaan Jaksa Tidak Cermat

Selasa, 16 Desember 2025 – 08:35 WIB
Kuasa Hukum Perdana Arie Sebut Dakwaan Jaksa Tidak Cermat - JPNN.com Jogja
Sidang mahasiswa UNY Perdana Arie di PN Yogyakarta. Foto: Dokumen Bara Adil

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Terdakwa kasus perusakan fasilitas di Mapolda DIY Perdana Arie Veriasa menjalani sidang keduanya di Pengadilan Negeri Sleman pada Senin (15/12).

Sebelumnya, ia menjalani sidang perdana pada 10 Desember 2025 dengan agenda pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).

JPU menuntut Arie dengan pasal berlapis, yakni Pasal 406 ayat (1) KUHP (Perusakan) atau Pasal 187 ayat (1) KUHP tentang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang.

Baca Juga:

Pada sidang kedua kemarin, kuasa hukum Arie menyampaikan keberatan atau eksepsi atas dakwaan JPU.

Kuasa hukum Perdana Arie, Yogi Zul Fadli mengatakan jaksa gagal menguraikan unsur kerugian bagi umum dalam Pasal 187 KUHP.

"Di mana salah satu unsur dari pasal itu adalah terkait dengan tindakan itu membawa bahaya umum," kata Yogi.

Baca Juga:

Menurutnya, jaksa hanya menilai mahasiswa UNY tersebut dikontruksikan membakar satu tenda milik Polda DIY.

"Artinya, tidak ada unsur umumnya sehingga kami menilai dakwaan jaksa kabur, tidak jelas dan tidak cermat dalam menguraikan dakwaannya," ucapnya.

Aktivis UNY Perdana Arie menjalani sidang keduanya di Pengadilan Negeri Sleman dengan agenda penyampaian keberatan atas dakwaan jaksa.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   perdana arie sidang pengadilan negeri sleman UNY perdana Arie Veriasa demo jogja mahasiswa UNY pn Yogyakarta

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU