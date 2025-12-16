Kuasa Hukum Perdana Arie Sebut Dakwaan Jaksa Tidak Cermat
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Terdakwa kasus perusakan fasilitas di Mapolda DIY Perdana Arie Veriasa menjalani sidang keduanya di Pengadilan Negeri Sleman pada Senin (15/12).
Sebelumnya, ia menjalani sidang perdana pada 10 Desember 2025 dengan agenda pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).
JPU menuntut Arie dengan pasal berlapis, yakni Pasal 406 ayat (1) KUHP (Perusakan) atau Pasal 187 ayat (1) KUHP tentang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang.
Pada sidang kedua kemarin, kuasa hukum Arie menyampaikan keberatan atau eksepsi atas dakwaan JPU.
Kuasa hukum Perdana Arie, Yogi Zul Fadli mengatakan jaksa gagal menguraikan unsur kerugian bagi umum dalam Pasal 187 KUHP.
"Di mana salah satu unsur dari pasal itu adalah terkait dengan tindakan itu membawa bahaya umum," kata Yogi.
Menurutnya, jaksa hanya menilai mahasiswa UNY tersebut dikontruksikan membakar satu tenda milik Polda DIY.
"Artinya, tidak ada unsur umumnya sehingga kami menilai dakwaan jaksa kabur, tidak jelas dan tidak cermat dalam menguraikan dakwaannya," ucapnya.
