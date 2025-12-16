Pemerintah DIY Salurkan Bantuan Beras ke Asrama Mahasiswa Sumatra Terdampak Banjir

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menyalurkan bantuan beras kepada mahasiswa asal Sumatra yang studi di Yogyakarta pada Senin (15/12).

Bantuan beras disalurkan langsung ke asrama mahasiswa Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh.

Kepala Pelaksana BPBD DIY Agustinus Ruruh Haryata mengatakan bantuan beras akan disalurkan selama dua bulan.

"Bantuan ini menjadi bentuk kepedulian Pemerintah DIY agar para mahasiswa bisa terus melanjutkan pendidikan mereka di Jogja," katanya.

Selain itu, pihaknya juga terus memperbaharui data mahasiswa asal Sumatra yang terdampak banjir bandang dan longsor.

"Kami juga melakukan identifikasi apa saja yang bisa kami bantu. Data mahasiswa pun akan selalu kami update karena bisa jadi ada yang belum terdata," kata Ruruh.

Ketua Umum Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa (IKPM) Sumatera Utara di DIY Aulia Hamdi bersyukur atas bantuan yang diberikan pemerintah daerah.

Menurutnya, saat ini mereka hanya bisa berdoa dan harus tetap melanjutkan pendidikan di Yogyakarta.