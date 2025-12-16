Ada Peran Sultan HB X di Balik Pemilihan Kampus 2 UIN Sunan Kalijaga

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta akan membangun kampus 2 di Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pihak UIN Sunan Kalijaga mengungkapkan bahwa kondisi daya tampung yang makin besar menjadi salah satu alasan pembangunan kampus 2 tersebut.

Kepala Biro Administrasi Umum Dan Keuangan Ali Sodiq mengatakan kondisi ini mengharuskan UIN Sunan Kalijaga memiliki kampus baru.

"Kampus kami ini sudah sesak. Dahulu dirancang mahasiswa kami sekitar 8 ribu. Arsiteknya mengatakan ini hanya untuk 15 ribu," kata Sodiq.

Menurutnya, pada beban puncak mahasiswa UIN Sunan Kalijaga bisa mencapai 25 ribu orang.

Lebih lanjut, Sodiq mengungkapkan ada peran Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam memilih Pajangan sebagai lokasi kampus.

"Ngarsa Dalem dawuh, kami samina wa athona. Walaupun kalau memilih, kami mestinya memilih yang datar, tetapi enggak. Kami siap melaksanakan dawuh Ngarsa Dalem," katanya.

Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan Dan Kerjasama Muhammad Lutfi Hamid menambahkan bahwa pembangunan kampus di Pajangan selaras dengan visi gubernur membangun kawasan selatan.