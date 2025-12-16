6 Tempat Berburu Kuliner Saat Liburan ke Jogja

JPNN.com

Selasa, 16 Desember 2025 – 15:10 WIB
Kudapan yang ada di Pasar Kranggan, Kota Yogyakarta. Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Saat masa liburan akhir tahun, banyak masyarakat Indonesia yang memilik berwisata ke Daerah Istimewa Yogyakarta.

Salah satu daya tarik Jogja adalah aneka kuliner yang populer dan banyak pilihan.

Kota Gudeg menawarkan beragam hal menarik, mulai dari kuliner tradisional hingga kekinian.

Berikut ini lokasi berburu kuliner khas yang bisa kalian singgahi saat liburan ke Yogyakarta. 

1. Pasar Kranggan

Pasar tradisional ini terletak di Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta atau barat Tugu Pal Putih. 

Di lantai 2, pengunjung bisa menemukan ruko-ruko aneka kuliner, seperti sop sapi, nasi ayam hainan, soto tangkar, salad hingga aneka kopi.

2. Pasar Ngasem

Jika Anda ingin berburu kulinier saat liburan ke Jogja, ini enam tempat yang kami rekomendasikan.
