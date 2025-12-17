Ratusan Polisi Siaga Natal dan Tahun Baru 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Polres Bantul akan menggelar Operasi Lilin selama 14 hari, sejak 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026.

Kapolres Bantul AKBP Novita Eka Sari mengatakan operasi kali bertujuan untuk mengamankan perayaan Natal dan Tahun Baru 2026.

"Pengamanan yang menjadi perhatian meliputi tempat ibadah, objek wisata, pusat berbelanja, sentra ekonomi serta objek vital lainnya," kata Kapolres, Senin (15/12).

Selain itu, polisi juga akan menyiapkan pos pengamanan dan pos terpadu di lokasi kerawanan umum serta tempat wisata.

"Kami menerjunkan 345 personel yang nantinya akan didukung personel TNI, Satpol PP, dinas perhubungan, unsur kesehatan, potmas hingga sukarelawan," ujarnya.

Pos pengamanan akan didirikan di wilayah Sedayu, Piyungan, Parangtritis serta pos terpadu di Druwo.

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto menyebut ibadah Natal akan dilaksanakan di 70 gereja di Kabupaten Bantul.

Jumlah jemaah perayaan Natal diperkirakan mencapai 37.729 orang.