JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Ratusan Polisi Siaga Natal dan Tahun Baru 2026

Ratusan Polisi Siaga Natal dan Tahun Baru 2026

Rabu, 17 Desember 2025 – 07:40 WIB
Ratusan Polisi Siaga Natal dan Tahun Baru 2026 - JPNN.com Jogja
Kapolres Bantul AKBP Novita Eka Sari. Foto: dok humas

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Polres Bantul akan menggelar Operasi Lilin selama 14 hari, sejak 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026.

Kapolres Bantul AKBP Novita Eka Sari mengatakan operasi kali bertujuan untuk mengamankan perayaan Natal dan Tahun Baru 2026.

"Pengamanan yang menjadi perhatian meliputi tempat ibadah, objek wisata, pusat berbelanja, sentra ekonomi serta objek vital lainnya," kata Kapolres, Senin (15/12).

Baca Juga:

Selain itu, polisi juga akan menyiapkan pos pengamanan dan pos terpadu di lokasi kerawanan umum serta tempat wisata.

"Kami menerjunkan 345 personel yang nantinya akan didukung personel TNI, Satpol PP, dinas perhubungan, unsur kesehatan, potmas hingga sukarelawan," ujarnya. 

Pos pengamanan akan didirikan di wilayah Sedayu, Piyungan, Parangtritis serta pos terpadu di Druwo.

Baca Juga:

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto menyebut ibadah Natal akan dilaksanakan di 70 gereja di Kabupaten Bantul.

Jumlah jemaah perayaan Natal diperkirakan mencapai 37.729 orang.

Kepolisian wilayah Bantul dan Sleman akan mengamankan jalannya Natal dan tahun baru dengan menerjunkan ratusan personel.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   natal dan tahun baru 2026 bantul operasi lilin natal nataru 2026 polresta sleman tahun baru polres bantul

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU