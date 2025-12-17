Perempuan di Sleman Tewas Tertabrak Kereta Api Bandara

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Seorang perempuan tewas setelah tertabrak kereta api bandara di Sidomulyo, Godean, Kabupaten Sleman pada Senin (15/12).

Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 04.30 WIB di area perlintasan tertutup.

Kasi Humas Polresta Sleman AKP Salamun mengatakan korban berinisial I (43) warga Kabupaten Sleman.

Baca Juga: Pejalan Kaki Tewas Tertabrak Sepeda Motor di Jalan Gejayan

Kejadian tersebut dilaporkan masinis dan ditindaklanjuti kepolisian dengan mendatangi lokasi.

"Korban ditemukan dalam posisi tertelungkup di bantalan rel dan meninggal dunia dengan luka di bagian kepala," katanya.

Di lokasi polisi menemukan barang milik korban, sepeda motor dan ponsel.

Baca Juga: Dua Pelajar Tewas Tertabrak Truk Molen di Gunungkidul

"Berdasarkan keterangan pihak keluarga, korban tidak memiliki permasalahan keluarga maupun persoalan lainnya dan peristiwa tersebut diterima sebagai musibah," ujarnya.

Selanjutnya, jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk penanganan lebih lanjut.