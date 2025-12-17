JPNN.com

Perempuan di Sleman Tewas Tertabrak Kereta Api Bandara

Rabu, 17 Desember 2025 – 07:50 WIB
Perempuan di Sleman Tewas Tertabrak Kereta Api Bandara - JPNN.com Jogja
Polisi mendatangi lokasi warga tertemper kereta api bandara pada Senin pagi (15/12). Foto: Humas Polresta Sleman

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Seorang perempuan tewas setelah tertabrak kereta api bandara di Sidomulyo, Godean, Kabupaten Sleman pada Senin (15/12).

Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 04.30 WIB di area perlintasan tertutup. 

Kasi Humas Polresta Sleman AKP Salamun mengatakan korban berinisial I (43) warga Kabupaten Sleman. 

Kejadian tersebut dilaporkan masinis dan ditindaklanjuti kepolisian dengan mendatangi lokasi.

"Korban ditemukan dalam posisi tertelungkup di bantalan rel dan meninggal dunia dengan luka di bagian kepala," katanya.

Di lokasi polisi menemukan barang milik korban, sepeda motor dan ponsel.

"Berdasarkan keterangan pihak keluarga, korban tidak memiliki permasalahan keluarga maupun persoalan lainnya dan peristiwa tersebut diterima sebagai musibah," ujarnya. 

Selanjutnya, jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk penanganan lebih lanjut.

Seorang perempuan tewas tertabrak kereta api. Korban dilaporkan tertemper KA Bandara sekitar pukul 04.30 WIB.
