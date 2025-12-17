Pembangunan Bore Pile Tol Jogja-Solo Dilanjutkan

JPNN.com

Rabu, 17 Desember 2025 – 12:36 WIB
Penampakan konstruksi bangunan Jalan Tol Jogja-Solo di Padukuhan Kaweden. Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pembangunan bore pile Tol Jogja-Solo kembali dimulai pada Selasa (16/12).

Bore pile merupakan pondasi yang dibuat dengan mengebor tanah yang berfungsi sebagai penopang beban berat bangunan.

Humas PT Adhi Karya Proyek Tol Solo-Jogja Seksi 2 Paket 2.2 Agung Murhandjanto mengatakan total ada empat bore pile yang dikejar pengerjaannya.

"Tinggal empat bore pile. Totalnya ada sembilan," kata Agung.

Menurutnya, proses pengerjaan bore pile diharapkan rampung pada Sabtu, 20 Desember 2025.

Sebelumnya, pengerjaan bore pile terhenti karena harus memindahkan makam warga Padukuhan Kaweden, Kalurahan Tirtoadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman.

Ada tiga titik makam warga yang direlokasi ke tempat baru yang diberi nama Makam Tri Kemuning.

"Sebangak 451 jasad dari tiga makam dijadikan satu di makam baru," ujarnya. 

Seusai memindahkan makam di Padukuhan Kaweden, pembangunan bore pile dilanjutkan kembali.
