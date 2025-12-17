Lenovo Legion Monitor Gen 10, Standar Baru untuk Gamer Kompetitif dan Kreator Profesional

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Di tengah pesatnya perkembangan gaya hidup digital, kebutuhan akan perangkat visual berperforma tinggi makin meningkat.

Menjawab tantangan tersebut, Lenovo secara resmi menghadirkan Lenovo Legion Monitor Gen 10 Series di pasar Indonesia.

Membawa semangat "Reach Your Impossible", rangkaian monitor terbaru ini dirancang untuk memenuhi dua dunia sekaligus: performa ekstrem untuk gamer dan presisi warna untuk kreator konten.

Pasar global sendiri memproyeksikan monitor dengan refresh rate 240Hz akan mencapai nilai USD 7 miliar pada 2033.

Angka ini mencerminkan transisi monitor dari sekadar alat tampil menjadi elemen krusial dalam kompetisi dan produktivitas kreatif.

Rangkaian seri terbaru ini terdiri dari dua varian utama, yaitu Legion Pro Monitor untuk kebutuhan profesional tanpa kompromi dan Legion Monitor untuk keseimbangan performa harian.

Melton Ciputra, Consumer Product Lead Lenovo Indonesia, menegaskan bahwa seri ini adalah solusi bagi pengguna yang ingin menembus batas.

Consumer Product Lead Lenovo Indonesia Melton Ciputra mengatakan Lenovo Legion Monitor & Legion Pro Monitor Gen 10 Series hadir bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan gamer yang menuntut performa tinggi, tetapi juga untuk mendukung kreator yang membutuhkan presisi visual.