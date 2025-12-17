JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini 52 Persen Tiket Kereta Api untuk Libur Akhir Tahun Sudah Terjual

52 Persen Tiket Kereta Api untuk Libur Akhir Tahun Sudah Terjual

Rabu, 17 Desember 2025 – 14:31 WIB
52 Persen Tiket Kereta Api untuk Libur Akhir Tahun Sudah Terjual - JPNN.com Jogja
Wajah Stasiun Yogyakarta menyambut Natal. Foto: Humas KAI

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Daop 6 Yogyakarta memprediksi akan ada pertumbuhan penumpang saat momen libur Natal dan Tahun Baru 2026 .

Pihak Daop 6 Yogyakarta memprediksi akan memberangkatkan 527.814 penumpang dari Yogyakarta dan Solo, dengan pertumbuhan sebesar lima persen dari tahun sebelumnya.

Kemudian, untuk penumpang turun di Daop 6 Yogyakarta diproyeksikan mencapai 519.244 penumpang dengan pertumbuhan yang sama sebesar lima persen.

Baca Juga:

Manager Humas KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih mengungkapkan terhitung hingga 16 Desember sudah terjual ratusan ribu tiket keberangkatan.

"Sebanyak 198.629 tiket kereta api keberangkatan awal Daop 6 Yogyakarta telah terjual atau sebesar 52 persen dari total kapasitas tempat duduk yang tersedia," kata Feni, Selasa (16/12).

Adapun angkutan Natal dan tahun baru berlangsung selama 18 hari mulai 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026.

Baca Juga:

Selama periode tersebut pihaknya menyediakan 383.074 tempat duduk untuk kereta api keberangkatan awal dari Daop 6 Yogyakarta. 

Untuk memastikan kelancaran angkutan kali ini, Daop 6 Yogyakarta akan menyiagakan sebanyak 28 petugas customer service mobile yang tersebar di lima stasiun besar.

KAI Daop 6 menyebut bahwa 52 persen tiket kereta yang disediakan untuk angkutan Natal dan Tahun Baru 2026 sudah terjual.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   kereta api PT KAI daop 6 Yogyakarta penumpang pelayanan nataru 2026 natal dan tahun baru 2026

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU