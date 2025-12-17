52 Persen Tiket Kereta Api untuk Libur Akhir Tahun Sudah Terjual

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Daop 6 Yogyakarta memprediksi akan ada pertumbuhan penumpang saat momen libur Natal dan Tahun Baru 2026 .

Pihak Daop 6 Yogyakarta memprediksi akan memberangkatkan 527.814 penumpang dari Yogyakarta dan Solo, dengan pertumbuhan sebesar lima persen dari tahun sebelumnya.

Kemudian, untuk penumpang turun di Daop 6 Yogyakarta diproyeksikan mencapai 519.244 penumpang dengan pertumbuhan yang sama sebesar lima persen.

Baca Juga: Ratusan Polisi Siaga Natal dan Tahun Baru 2026

Manager Humas KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih mengungkapkan terhitung hingga 16 Desember sudah terjual ratusan ribu tiket keberangkatan.

"Sebanyak 198.629 tiket kereta api keberangkatan awal Daop 6 Yogyakarta telah terjual atau sebesar 52 persen dari total kapasitas tempat duduk yang tersedia," kata Feni, Selasa (16/12).

Adapun angkutan Natal dan tahun baru berlangsung selama 18 hari mulai 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026.

Baca Juga: Wali Kota Yogyakarta Ingin Sampah di Depo Kosong Sebelum Natal

Selama periode tersebut pihaknya menyediakan 383.074 tempat duduk untuk kereta api keberangkatan awal dari Daop 6 Yogyakarta.

Untuk memastikan kelancaran angkutan kali ini, Daop 6 Yogyakarta akan menyiagakan sebanyak 28 petugas customer service mobile yang tersebar di lima stasiun besar.