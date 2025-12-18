Pengamen Malioboro Bakal Tampil di 7 Titik untuk Menghibur Pelancong

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Beberapa pengamen akan tampil di sejumlah titik yang ditentukan selama momen libur Natal dan Tahun Baru 2026 di Kota Yogyakarta.

Pengamen atau musisi jalanan yang tampil merupakan hasil kurasi dari Pemerintah Kota Yogyakarta.

Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Wahyu Hendratmoko mengatakan pertunjukan ini diharapkan memberikan pengalaman berbeda bagi wisatawan.

"Harapan kami, mereka bisa melepas penat sembari menunggu kerabatnya yang berwisata atau berbelanja sambil menikmati musik," kata Wahyu, Rabu (17/12).

Menurutnya, pengamen tersebut akan menghibur wisatawan selama 14 hari atau sepanjang momen libur akhir tahun.

Kepala Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta Yetti Martanti mengatakan para pengamen ini akan pentas di tujuh titik di sepanjang kawasan Malioboro.

"Tujuh titik di sepanjang Malioboro, baik di Jalan Mangkubumi ada dua titik dan lima titik di Malioboro, setiap harinya mereka mengamen di titik yang telah disediakan pemerintah Kota Yogyakarta," ujar Yetti.

Pemerintah Kota Yogyakarta juga akan mempercantik wajah kota dengan menambahkan ornamen khas Natal dan tahun baru di Sumbu Filosofi.