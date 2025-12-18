Pemkot Jogja Antisipasi Parkir Liar dan Tarif Nuthuk Selama Libur Akhir Tahun

JPNN.com

Kamis, 18 Desember 2025 – 10:15 WIB
Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo didampingi wakapolresta Yogyakarta dalam sesi konferensi pers di Balaikota pada Rabu (17/12). Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Kota Yogyakarta akan mengantisipasi potensi parkir liar selama momen libur Natal dan Tahun Baru 2026. 

Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Agus Arif Nugroho menyebut beberapa lokasi ini seringkali ditemukan parkir liar.

"Kalau potensi parkir liar utamanya di selatan Stasiun Tugu atau Jalan Pasar Kembang. Itu menjadi titik yang paling potensial," kata Arif, Rabu (17/12).

Selain itu, kawasan Malioboro tidak luput menjadi perhatian pihaknya terkait potensi munculnya parkir liar.

Arif mengatakan telah menyiapkan langkah antisipasi untuk menampung kendaraan wisatawan yang liburan ke Yogyakarta. 

Pemkot Yogyakarta bakal membuka lapangan Stadion Kridosono untuk kantung parkir serta menjalin kerja sama dengan swasta untuk penyediaan lahan parkir.

"Langkah-langkah preventif ini yang telah diambil untuk mengantisipasi problem-problem di perkotaan," ujarnya. 

Dia yakin kapasitas lahan parkir tersebut mampu menampung kendaraan roda empat selama momen libur akhir tahun. 

Begini cara Pemkot Yogyakarta mengantisipasi potensi munculnya parkir liar di kawasan Malioboro.
