Jogja Punya Mas Jos, Gunungkidul Ada MasGun untuk Urusan Mengelola Sampah

YOGYAKARTA - Kabupaten Gunungkidul meluncurkan gerakan Masyarakat Gunungkidul Mandiri Olah Sampah atau MasGun Maos pada Selasa (16/12).

Gerakan ini menitikberatkan pada pengelolaan sampah di lingkungan rumah tangga.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Antonius Hary Sukmono mengatakan Kabupaten Gunungkidul menghasilkan 380 ton sampah per harinya.

"Angka ini didapatkan dari perhitungan bahwa setiap orang di Gunungkidul menghasilkan rata-rata 0,49 kilogram sampah per hari," kata Hary.

Menurut dia, 47 persen di antaranya merupakan sampah organik berupa olahan dapur dan sisa makanan.

"Gerakan MasGun Maos ini didukung oleh dua surat edaran bupati Gunungkidul tahun 2025 dan juga diintegrasikan dengan Gerakan Pengembangan Pangan dan Gizi (Gerbang Pagi), program dari Dinas Pertanian dan Pangan," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa metode pengolahannya sederhana dan aplikatif dengan menggunakan ember tumpuk dan jugangan.

Nantinya, sampah tersebut dapat dimanfaatkan sebagai rabuk atau pupuk saat musim tanam.