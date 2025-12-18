Pemkot Yogyakarta Kirim Bantuan ke Aceh Tamiang

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Kota Yogyakarta bekerja sama dengan Baznas Yogyakarta mengirimkan bantuan kepada korban terdampak bencana banjir di Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh.

Obat-obatan, makanan hingga pakaian dikirim ke Sumatra pada Rabu (17/12).

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan 25 koli bantuan itu terkumpul berkat sinergi sejumlah pihak.

Baca Juga: Pemerintah DIY Salurkan Bantuan Beras ke Asrama Mahasiswa Sumatra Terdampak Banjir

"Ini bukan hanya soal barang, tetapi juga tentang empati, kebersamaan dan rasa kemanusiaan," ujar Hasto.

Bantuan kemanusiaan ini nantinya dikirim ke Dusun Bandar, Kampung Simpang Empat Upak, Kecamatan Baru dan Kabupaten Aceh Tamiang.

"Lokasi tersebut menjadi salah satu wilayah yang terdampak cukup serius sehingga membutuhkan dukungan logistik dan bantuan kesehatan bagi warga setempat," katanya.

Ketua BAZNAS Kota Yogyakarta Syamsul Azhari menuturkan bahwa pihaknya mengapresiasi jasa ekspedisi Indah Cargo yang memberikan keringanan 40-50 persen untuk bantuan yang dikirimkan.

Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban para korban terdampak banjir bandang dan tanah longsor. (mcr25/jpnn)