Pemkot Yogyakarta Bakal Buka 3 Pos Kesehatan, di Sini Lokasinya

Kamis, 18 Desember 2025 – 18:15 WIB
Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Emma Rahmi Aryani menjelaskan kesiapan pos kesehatan pada Rabu (17/12). Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Kota Yogyakarta bersiap menghadapi gelombang kunjungan wisatawan saat libur akhir tahun ini.

Tujuh juta orang diprediksi akan melintas di Kota Yogyakarta pada momen libur Natal dan Tahun Baru 2026. 

Untuk memberikan pelayanan terbaik, Pemkot Yogyakarta mendirikan pos kesehatan di beberapa titik.

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan pos kesehatan berada di sekitar Titik Nol Kilometer, Pos Teteg Malioboro dan Puskesmas Jetis.

Selain itu, Pemkot Jogja juga menyediakan alat kesehatan pacu jantung di lima titik.

"Kalau Malioboro crowded sekali, kemudian ada pernah serangan jantung, alat-alat pacu jantung itu adanya tidak di pos, tetapi justru di titik-titik sehingga mudah diakses," kata Hasto, Rabu (17/12).

Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Emma Rahmi Aryani mengatakan pos kesehatan di tiga titik itu dibuka mulai 23 Desember 2025 hingga 1 Januari 2026.

Kemudian, untuk kondisi kedaruratan, Emma mengatakan sejumlah rumah sakit pemerintah maupun swasta tetap akan buka 24 jam.

Kota Yogyakarta menyediakan layanan kesehatan untuk menyambut kunjungan wisatawan di momen libur Natal dan tahun baru.
