Polres Bantul Siapkan Rekayasa Lalu Lintas di Jalur Wisata Menjelang Libur Akhir Tahun

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kepolisian Resor Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mulai mematangkan skema pengaturan arus lalu lintas bagi wisatawan yang akan berkunjung ke berbagai objek wisata selama masa libur panjang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Fokus utama pengamanan diarahkan pada kawasan perbukitan Mangunan di Kecamatan Dlingo guna mengantisipasi kepadatan kendaraan serta meminimalisir risiko kecelakaan di jalur ekstrem.

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan bahwa khusus untuk kawasan wisata Dlingo, bus yang datang dari arah Jalan Wonosari hanya diperbolehkan melalui jalur Patuk-Dlingo menuju objek wisata Mangunan dan Songgo Langit.

Kebijakan ini diambil sebagai langkah preventif untuk mencegah potensi rem blong saat kendaraan besar melewati jalanan yang menurun tajam.

Sedangkan untuk jalur Imogiri-Dlingo, pihak kepolisian hanya mengizinkan kendaraan pribadi roda empat dan roda dua untuk melintas.

Pembatasan ini dilakukan demi mencegah terjadinya kecelakaan akibat kendaraan besar yang seringkali gagal menanjak di medan yang curam dan berkelok-kelok.

Sebagai langkah antisipasi tambahan, di titik rawan seperti tanjakan Watu Goyang, Polres Bantul bersinergi dengan kelompok sadar wisata (pokdarwis) dan relawan setempat untuk membentuk tim ganjal ban.

Kehadiran tim ini diharapkan dapat memberikan bantuan cepat bagi kendaraan yang mengalami kendala saat menanjak sehingga kelancaran arus tetap terjaga.