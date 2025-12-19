JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Jadwal Bioskop Jogja Hari Ini, Jumat 19 Desember 2025

Jadwal Bioskop Jogja Hari Ini, Jumat 19 Desember 2025

Jumat, 19 Desember 2025 – 09:47 WIB
Jadwal Bioskop Jogja Hari Ini, Jumat 19 Desember 2025 - JPNN.com Jogja
Jadwal bioskop Jogja hari ini. Foto: Januardi/JPNN

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Penggemar film bioskop di Yogyakarta memiliki beragam pilihan tontonan hari ini, Jumat 19 Desember 2025.

Film komedi yang sedang hits, "Agak Laen: Menyala Pantiku!", mendominasi jam tayang di banyak bioskop, bersaing ketat dengan film animasi keluarga Zootopia 2. Ada pula film terbaru, Avatar: Fire and Ash

Beberapa bioskop CGV juga menayangkan film anime populer 'Jujutsu Kaisen: Shibuya Incident x The Culling Game (Execution)'.

Baca Juga:

Berikut adalah rangkuman jadwal film yang diputar di Amplaz XXI, Empire XXI, Jogja City Mall XXI, CGV Transmart Maguwo, dan CGV Pakuwon Mall (sebelumnya Hartono Mall):


1. Ambarukmo Plaza (Cinema XXI)
Pilihan tepat bagi Anda yang berada di kawasan Jalan Solo dan sekitarnya.

Avatar: Fire and Ash (R13+ | 197 Menit)
Jam Tayang: 12:15, 12:45, 13:15, 16:00, 16:30, 17:00, 19:45, 20:15, 20:45

Baca Juga:

Agak Laen: Menyala Pantiku! (R13+ | 119 Menit)
Jam Tayang: 12:00, 14:20, 16:40, 19:00, 21:20

Timur (R17+ | 101 Menit)
Jam Tayang: 12:30, 14:35, 16:40, 18:45, 20:50

Berikut ini jadwal lengkap pemutaran film di bioskop yang ada di Yogyakarta pada hari ini, Jumat 19 Desember 2025.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   bioskop Jogja jadwal bioskop hari ini jadwal bioskop jogja hari ini bioskop yogyakarta empire xxi jadwal bioskop pakuwon mall jadwal bioskop amplaz jadwal bioskop jogja

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU