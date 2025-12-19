Jadwal Bioskop Jogja Hari Ini, Jumat 19 Desember 2025

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Penggemar film bioskop di Yogyakarta memiliki beragam pilihan tontonan hari ini, Jumat 19 Desember 2025.

Film komedi yang sedang hits, "Agak Laen: Menyala Pantiku!", mendominasi jam tayang di banyak bioskop, bersaing ketat dengan film animasi keluarga Zootopia 2. Ada pula film terbaru, Avatar: Fire and Ash

Beberapa bioskop CGV juga menayangkan film anime populer 'Jujutsu Kaisen: Shibuya Incident x The Culling Game (Execution)'.

Berikut adalah rangkuman jadwal film yang diputar di Amplaz XXI, Empire XXI, Jogja City Mall XXI, CGV Transmart Maguwo, dan CGV Pakuwon Mall (sebelumnya Hartono Mall):



1. Ambarukmo Plaza (Cinema XXI)

Pilihan tepat bagi Anda yang berada di kawasan Jalan Solo dan sekitarnya.

Avatar: Fire and Ash (R13+ | 197 Menit)

Jam Tayang: 12:15, 12:45, 13:15, 16:00, 16:30, 17:00, 19:45, 20:15, 20:45

Agak Laen: Menyala Pantiku! (R13+ | 119 Menit)

Jam Tayang: 12:00, 14:20, 16:40, 19:00, 21:20

Timur (R17+ | 101 Menit)

Jam Tayang: 12:30, 14:35, 16:40, 18:45, 20:50