Lenovo Legion 9i yang Mendobrak Batas Kreativitas, Laptop dengan Layar 3D Tanpa Kacamata

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Lenovo secara resmi memperkuat posisinya di pasar perangkat high end Indonesia dengan meluncurkan Lenovo Legion 9i (18”, 10).

Sebagai kasta tertinggi dalam lini Legion, laptop ini hadir tidak hanya untuk memanjakan para gamer kelas berat, tetapi juga dirancang sebagai mesin tempur bagi para pengembang gim (game developer), seniman visual, dan profesional 3D.

Mengusung semangat “Reach Your Impossible”, Legion 9i terbaru ini menjadi simbol perpaduan antara performa ekstrem dan inovasi teknologi visual masa depan.

Consumer Product Lead Lenovo Indonesia Melton Ciputra mengatakan bahwa kehadiran perangkat ini merupakan bagian dari visi besar Lenovo untuk menyediakan teknologi yang lebih cerdas bagi semua orang.

“Lenovo Legion 9i (18”, 10) dirancang untuk menetapkan standar baru sekaligus melengkapi portofolio Legion Gen 10 yang sebelumnya diperkenalkan sebagai sebuah ekosistem menyeluruh. Fokusnya bukan hanya pada kekuatan hardware, tetapi bagaimana perangkat ini dapat mempercepat proses kerja, meningkatkan presisi, dan membuka ruang kreativitas baru bagi penggunanya,” ujar Melton.

Salah satu fitur paling mencolok dari Legion 9i adalah layar PureSight OLED 18 inci yang mendukung fitur Glasses-Free 3D. Dengan teknologi eye-tracking dan lensa lentikular, pengguna dapat melihat visual 3D yang mendalam tanpa memerlukan kacamata khusus.

Layar ini sangat krusial bagi desainer yang bekerja dengan Unreal Engine atau pemodelan 3D. Selain itu, terdapat fungsi Dual Mode yang memungkinkan pengguna beralih antara resolusi 4K dengan refresh rate 240Hz untuk detail visual, atau resolusi FHD dengan refresh rate hingga 440Hz untuk aksi gaming yang sangat mulus.

Performa Ekstrem Setara Desktop

Di balik desain premiumnya, Legion 9i dipersenjatai dengan spesifikasi yang mampu melibas tugas berat apa pun: