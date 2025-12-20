5 Kuliner Unik di Yogyakarta, Dawet Sambel hingga Keripik dari Tanah Liat

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) selama ini dikenal sebagai Kota Pelajar dan Budaya. Namun, kota ini juga menyimpan memori dalam setiap suap hidangannya.

Dari aroma manis Gudeg yang melegenda di kala subuh hingga kepulan asap Kopi Jos yang menghangatkan malam di selasar Malioboro.

Kuliner di Jogja adalah sebuah perjalanan rasa yang tak pernah usai untuk diceritakan.

Baca Juga: Polres Bantul Siapkan Rekayasa Lalu Lintas di Jalur Wisata Menjelang Libur Akhir Tahun

Banyak kuliner yang unik, mulai dari rasa, bahan, hingga cara penyajiannya.

Berikut daftar kuliner unik yang kami rekomendasikan saat Anda berwisata ke Jogja.:

1. Dawet Sambel

Baca Juga: 6 Tempat Berburu Kuliner Saat Liburan ke Jogja

Dawet sambel merupakan sajian khas Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Seperti namanya, bahan utama dawet terbuat dari tepung. Bedanya adalah dawet ini disajikan dengan sambel sehingga menghasilkan cita rasa pedas dan gurih.