5 Kuliner Unik di Yogyakarta, Dawet Sambel hingga Keripik dari Tanah Liat
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) selama ini dikenal sebagai Kota Pelajar dan Budaya. Namun, kota ini juga menyimpan memori dalam setiap suap hidangannya.
Dari aroma manis Gudeg yang melegenda di kala subuh hingga kepulan asap Kopi Jos yang menghangatkan malam di selasar Malioboro.
Kuliner di Jogja adalah sebuah perjalanan rasa yang tak pernah usai untuk diceritakan.
Banyak kuliner yang unik, mulai dari rasa, bahan, hingga cara penyajiannya.
Berikut daftar kuliner unik yang kami rekomendasikan saat Anda berwisata ke Jogja.:
1. Dawet Sambel
Dawet sambel merupakan sajian khas Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Seperti namanya, bahan utama dawet terbuat dari tepung. Bedanya adalah dawet ini disajikan dengan sambel sehingga menghasilkan cita rasa pedas dan gurih.
Kuliner antimainstream ini wajib kalian cicipi saat liburan ke Yogyakarta. Ada dawet yang ditambah sambel, hingga keripik yang terbuat dari tanah liat.
