Pertamina Menjamin Stok BBM di DIY Aman Saat Akhir Tahun

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pertamina akan memastikan stok bahan bakar minyak (BBM) dan LPG aman saat akhir tahun.

Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah Fanda Chrismianto mengatakan permintaan BBM dan LPG di Daerah Istimewa Yogyakarta saat akhir tahun selalu tinggi.

Untuk itu, sejumlah langkah telah disiapkan untuk memastikan pasokan tetap tersedia.

"Memang, secara nasional, di Pertamina telah dibentuk Satgas Natal dan Tahun Baru, terutama di wilayah DIY yang akan menjadi sentra kedatangan masyarakat dari luar,” katanya, Jumat (19/12).

Pernyataan tersebut ia sampaikan sesuai berdialog dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kepatihan.

"Sinergi yang sangat bagus ini tujuannya agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu, meskipun sedang ada permintaan yang cukup tinggi,” ujarnya.

Sultan menyebut memastikan kebutuhan LPG dan BBM merupakan bagian dari pelayanan publik.

“Tentu, harapannya bagaimana agar kebutuhan untuk Natal dan tahun baru itu bisa terpenuhi karena kebutuhannya tidak hanya beras, tidak hanya pangan, tetapi juga menyangkut masalah minyak (BBM) dan LPG, maupun masalah lainnya. Sudah seharusnya pelayanan pada publik bisa terpenuhi," kata Sri Sultan. (mcr25/jpnn)