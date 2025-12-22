Tokoh Penggerak Masjid Jogokariyan Tutup Usia, Meninggalkan Pesan untuk Penerusnya

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Dunia dakwah dan pemberdayaan berbasis masjid berduka. Ketua Dewan Syuro Masjid Jogokariyan Yogyakarta, Ustaz Muhammad Jazir ASP, meninggal dunia pada Senin pagi (22/12) pukul 04.00 WIB di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta.

Kabar duka ini dikonfirmasi langsung oleh Pengurus Masjid Jogokariyan, Gitta Welly Aryadi.

Kepergian sosok yang dikenal sebagai arsitek di balik kesuksesan manajemen Masjid Jogokariyan ini meninggalkan duka mendalam bagi umat.

"Innalillahi wa inna ilaihi raaji’uun. Guru kami tercinta, Muhammad Jazir ASP, pagi ini berpulang ke hadirat Allah SWT," ujar Gitta di Yogyakarta.

Sepanjang masa sakitnya, almarhum Ustaz Jazir dikenal tetap memikirkan umat. Gitta mengungkapkan bahwa almarhum terus menitipkan pesan agar perjuangan dalam memakmurkan masjid tidak boleh berhenti.

"Selama sakit, beliau terus berpesan untuk meneruskan perjuangan menghadirkan peradaban masjid," tambahnya.

Gitta juga memohon doa dari seluruh masyarakat agar almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT dan segala dosanya diampuni.

Putra bungsu almarhum, Haidar Muhammad Tilmitsani, mengenang ayahandanya sebagai sosok visioner.