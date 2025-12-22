Wisatawan yang Lelah Dipersilakan Istirahat di Pos-Pos Polisi
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta mendirikan 20 pos di sejumlah titik selama momen perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
Langkah ini bertujuan untuk menjamin keamanan dan kelancaran arus lalu lintas.
Pos-pos Polri ini meliputi pos pengamanan, pos pelayanan dan pos terpadu.
Kabidhumas Polda DIY Kombes Pol Ihsan mengatakan polisi telah mengantisipasi lonjakan aktivitas masyarakat dan kerawanan di wilayah DIY.
"Fokus utama personel di pos pam ini adalah melakukan patroli rutin serta bersiaga penuh untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas," katanya.
Ihsan mengimbau agar masyarakat dan wisatawan untuk tidak ragu memanfaatkan keberadaan pos-pos tersebut.
"Jika merasa lelah, kurang sehat atau membutuhkan informasi terkait rute perjalanan dan keamanan, silakan mampir ke pos terdekat," ujarnya.
Adapun pos pengamanan berada di 13 titik, pos pelayanan empat titik serta pos terpadu ada di 3 titik.
