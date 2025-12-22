JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Wisatawan yang Lelah Dipersilakan Istirahat di Pos-Pos Polisi

Wisatawan yang Lelah Dipersilakan Istirahat di Pos-Pos Polisi

Senin, 22 Desember 2025 – 22:22 WIB
Wisatawan yang Lelah Dipersilakan Istirahat di Pos-Pos Polisi - JPNN.com Jogja
Apel kesiapsigaan operasi lilin Polda DIY. Foto: Humas Polda DIY

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta mendirikan 20 pos di sejumlah titik selama momen perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Langkah ini bertujuan untuk menjamin keamanan dan kelancaran arus lalu lintas. 

Pos-pos Polri ini meliputi pos pengamanan, pos pelayanan dan pos terpadu.

Baca Juga:

Kabidhumas Polda DIY Kombes Pol Ihsan mengatakan polisi telah mengantisipasi lonjakan aktivitas masyarakat dan kerawanan di wilayah DIY.

"Fokus utama personel di pos pam ini adalah melakukan patroli rutin serta bersiaga penuh untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas," katanya.

Ihsan mengimbau agar masyarakat dan wisatawan untuk tidak ragu memanfaatkan keberadaan pos-pos tersebut. 

Baca Juga:

"Jika merasa lelah, kurang sehat atau membutuhkan informasi terkait rute perjalanan dan keamanan, silakan mampir ke pos terdekat," ujarnya. 

Adapun pos pengamanan berada di 13 titik, pos pelayanan empat titik serta pos terpadu ada di 3 titik.

Polisi di Jogja menyediakan 20 pos untuk pelayanan selama masa libur akhir tahun. Wisatawan yang lelah boleh beristirahat di pos polisi.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   wisata jogja Polda DIY nataru Jogja pos pengamanan nataru 2026 natal dan tahun baru 2026

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU