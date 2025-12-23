Layanan Trans Jogja Hari Ini: Panduan Rute, Tarif, dan Keunggulan Bus Listrik EV3

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Memasuki pekan libur akhir tahun, layanan bus Trans Jogja tetap menjadi andalan utama mobilitas masyarakat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada hari ini, Selasa (23/12), operasional bus dipastikan berjalan normal dengan jam layanan mulai pukul 05:30 hingga 20:30 WIB.

Pemerintah DIY terus mendorong penggunaan transaksi nontunai demi efisiensi perjalanan. Terif reguler Rp 3.500, sementara tarif pelajar atau khusus pemegang kartu berlangganan adalah Rp 2.700.

Pembayaran nontunai bisa menggunakan kartu Trans Jogja, Mandiri e-money, BRIZZI, KMT (Kartu KRL), BNI TapCash, dan BCA Flazz.

Bagi Anda yang berencana mengunjungi titik-titik ikonik Yogyakarta, berikut adalah estimasi waktu tempuh untuk beberapa rute utama:

Jalur 1A (Prambanan – Malioboro) membutuhkan waktu sekitar 20–37 menit, sementara Jalur 15 (Jombor – Malioboro) hanya memakan waktu sekitar 15 menit.

Jalur 1B & 2A menghubungkan Bandara Adisutjipto, Terminal Giwangan, hingga Condongcatur dengan waktu tempuh berkisar 12–16 menit.

Jalur 12 & 13 siap melayani rute Gamping – Malioboro (±20 menit) dan Jombor – Adisutjipto (±25 menit).

Jalur 9, 10, & 11 difokuskan untuk rute menuju area UGM dengan estimasi 25 menit dari Terminal Giwangan.