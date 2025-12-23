JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Mahasiswa Terdampak Bencana dapat Bantuan Rp 300 Ribu Per Bulan

Mahasiswa Terdampak Bencana dapat Bantuan Rp 300 Ribu Per Bulan

Selasa, 23 Desember 2025 – 09:00 WIB
Mahasiswa Terdampak Bencana dapat Bantuan Rp 300 Ribu Per Bulan - JPNN.com Jogja
Acara penyerahan bantuan biaya hidup kepada mahasiswa di Yogyakarta yang keluarganya terdampak bencana di Sumatra pada Senin (22/12). Foto: Pemda DIY

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sebanyak 1.296 mahasiswa Yogyakarta yang terdampak bencana di Sumatra mendapatkan biaya hidup selama enam bulan.

Ribuan mahasiswa itu akan menerima bantuan sebesar Rp 300.000 per bulan.

Bantuan tersebut diberikan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk meringankan beban keluarga korban bencana banjir dan longsor di Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh.

Baca Juga:

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X secara simbolis menyerahkan bantuan kepada 30 perwakilan mahasiswa asal Sumatra pada Senin (22/12).

"Kami berpartisipasi agar tujuan mereka datang ke Jogja untuk belajar itu tidak putus di tengah jalan," kata Sri Sultan. 

Sekda DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti mengatakan kampus-kampus yang ada di Jogja bertindak cepat dengan memberikan data mahasiswanya yang terdampak bencana. 

Baca Juga:

Menurut Ni Made, data yang sudah disaring sangat krusial agar bantuan yang disalurkan tepat sasaran.

"Awalnya, kami mendata berdasarkan NIM. Namun, karena penyaluran melalui rekening BPD DIY membutuhkan NIK, kami bekerja lembur dua hari untuk melengkapinya agar bantuan bisa segera cair," kata Ni Made.

Pemerintah DIY menyerahkan bantuan biaya hidup Rp 300 ribu per bulan kepada ribuan mahasiswa asal Sumatra yang terdampak bencana.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   banjir sumatera banjir sumatra banjir aceh Sri Sultan Hamengku Buwono X mahasiswa jogja Pemda DIY banjir bandang aceh banjir sumatera barat

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU