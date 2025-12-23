JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Kulon Progo Kini Punya JPO Jogoyudan

Kulon Progo Kini Punya JPO Jogoyudan

Selasa, 23 Desember 2025 – 16:15 WIB
Kulon Progo Kini Punya JPO Jogoyudan - JPNN.com Jogja
Peresmian jembatan penyeberangan orang atau JPO Jogoyudan pada Senin (22/12). Foto: Humas Pemkab Kulon Progo

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kabupaten Kulon Progo kini memiliki Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Jogoyudan.

JPO ini menghubungkan permukiman warga di selatan rel kereta api dengan kawasan fasilitas publik di sisi utara. 

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kulon Progo Didik Wijanarto mengatakan pembangunan JPO membutuhkan waktu yang cukup panjang. 

Baca Juga:

"Prosesnya panjang dan komprehensif, mulai dari studi kelayakan, perizinan Kementerian Perhubungan dan PT KAI, pembebasan lahan milik warga hingga penyusunan detail engineering design,” katanya, Senin (22/12).

Pembangunan JPO dibagi menjadi dua tahap yang dimulai sejak 2024 lalu.

JPO ini dilengkapi penerangan, CCTV, pasokan listrik serta genset cadangan.

Baca Juga:

Bupati Kulon Progo Agung Setyawan meminta semua pihak bersinergi menjaga fasilitas publik tersebut  

“JPO ini milik bersama. Mari rawat agar benar-benar menjadi sarana yang aman, indah dan membanggakan bagi masyarakat Kulon Progo,” kata bupati.

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo meresmikan Jembatan Penyeberangan Orang atau JPO Jogoyudan.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   jpo Jogoyudan Pemkab kulon progo kulon progo jembatan penyeberangan orang aset pemkab kulon progo

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU