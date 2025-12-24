Jadwal KRL Jogja Solo Hari Ini, Rabu 24 Desember 2025

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Layanan KRL Commuterline lintas Yogyakarta–Palur kini menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Dengan total 13 stasiun pemberhentian dan 15 jadwal keberangkatan setiap harinya, transportasi ini menawarkan kemudahan perjalanan dengan tarif flat yang sangat terjangkau, yakni Rp 8.000 untuk satu kali perjalanan.

Untuk urusan pembayaran, penumpang memiliki fleksibilitas tinggi karena dapat menggunakan Kartu Multi Trip (KMT), aplikasi GoJek melalui fitur GoTransit, maupun berbagai kartu uang elektronik bank seperti e-money Mandiri, BRIZZI, TapCash, dan Flazz.

Perjalanan dari titik awal di Stasiun Yogyakarta (Tugu) dimulai sejak pagi buta. Bagi Anda yang memiliki aktivitas di awal hari, tersedia jadwal pada pukul 05:05, 07:05, 07:54, dan 08:49.

Perlu diperhatikan bahwa terdapat jadwal tambahan khusus pada pukul 06:00 yang hanya beroperasi pada akhir pekan, yaitu di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Memasuki siang hari, kereta tersedia untuk mengantar Anda pada pukul 10:56, 12:07, hingga 13:57.

Bagi penumpang yang berangkat di sore hari, jadwal tersedia pada pukul 15:01, 16:10, 17:35, dan 18:08. Layanan ini terus berlanjut hingga malam hari untuk mengakomodasi pekerja atau wisatawan dengan keberangkatan pukul 20:15 dan 21:20.

Sebagai penutup rangkaian perjalanan harian, kereta terakhir akan diberangkatkan pada pukul 22:35, memastikan konektivitas antar wilayah tetap terjaga hingga penghujung hari.

Berikut adalah jadwal lengkap keberangkatan Commuterline KRL rute Yogyakarta menuju Solo (Palur) untuk setiap stasiun pada hari ini, Rabu (24/12).

• Stasiun Yogyakarta: 05:05, 06:00 (F), 07:05, 07:54, 08:49, 10:56, 12:07, 13:57, 15:01, 16:10, 17:35, 18:08, 20:15, 21:20, 22:35.