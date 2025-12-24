Naik 6,78 Persen, Sebegini Besaran UMK dan UMP DIY 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Upah minimum provinsi atau UMP Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 2026 naik hingga 6,78 persen.

Dengan tambahan 6,78 persen atau Rp 153.414,05, UMP DIY pada 2026 menjadi Rp Rp 2.417.495.

Selain UMP, kenaikan juga terjadi di upah minimum kabupaten/kota (UMK) di DIY.

Sekretaris DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti mengatakan bahwa UMP itu ditetapkan oleh gubernur berdasarkan rekomendasi bupati/wali kota atas usulan dewan pengupahan.

Berikut ini daftar UMK 2026 untuk kabupaten/kota yang ada di Provinsi DIY.

1. Kota Yogyakarta Rp 2.827.593 naik 6,50 persen

2. Kabupaten Sleman Rp 2.624.387 naik 6,40 persen

3. Kabupaten Bantul Rp 2.509.001 naik 6,29 persen