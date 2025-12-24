JPNN.com

Naik 6,78 Persen, Sebegini Besaran UMK dan UMP DIY 2026

Rabu, 24 Desember 2025 – 13:35 WIB
Naik 6,78 Persen, Sebegini Besaran UMK dan UMP DIY 2026 - JPNN.com Jogja
Sekda DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti mengumumkan UMP DIY dan UMK 2026 di Kepatihan pada Rabu (24/12). Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Upah minimum provinsi atau UMP Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 2026 naik hingga 6,78 persen.

Dengan tambahan 6,78 persen atau Rp 153.414,05, UMP DIY pada 2026 menjadi Rp Rp 2.417.495.

Selain UMP, kenaikan juga terjadi di upah minimum kabupaten/kota (UMK) di DIY.

Sekretaris DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti mengatakan bahwa UMP itu ditetapkan oleh gubernur berdasarkan rekomendasi bupati/wali kota atas usulan dewan pengupahan.

Berikut ini daftar UMK 2026 untuk kabupaten/kota yang ada di Provinsi DIY.

1. Kota Yogyakarta Rp 2.827.593 naik 6,50 persen

2. Kabupaten Sleman Rp 2.624.387 naik 6,40 persen

3. Kabupaten Bantul Rp 2.509.001 naik 6,29 persen

Pemerintah DIY menaikkan UMP tahun depan sebesar 6,78 persen. Sebegini besaran UMP dan UMK di DIY 2026.
