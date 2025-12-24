Ratusan Ribu Kendaraan Sudah Masuk ke Jogja

JPNN.com

Rabu, 24 Desember 2025 – 14:05 WIB
Lalu lintas di sekitar Plengkung Nirbaya, Kota Yogyakarta. Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Ratusan ribu kendaraan terpantau masuk ke Daerah Istimewa Yogyakarta pada momen libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) mencatat ada 371.241 kendaraan yang memasuki Yogyakarta saat momen libur akhir tahun.

Peningkatan volume kendaraan itu tercatat dalam data hari keempat Operasi Lilin Progo 2025.

Kabidhumas Polda DIY Kombes Pol Ihsan mengatakan kendaraan yang masuk tersebar di berbagai wilayah strategis. 

"Pergerakan masyarakat menuju DIY cukup tinggi. Titik Tempel masih menjadi pintu masuk utama dengan volume 111.349 kendaraan," katanya, Selasa (23/12).

Menurut Ihsan, mobilitas masyarakat tersebut didominasi oleh kendaraan roda dua dan mobil pribadi.

"Tercatat rentang waktu paling ramai terjadi pada pagi hari pukul 06.00-10.00 WIB dan sore pukul 14.00-17.00 WIB," katanya. 

Ia mengimbau masyarakat untuk mengantisipasi kepadatan di jam-jam tersebut. 

Memasuki perayaan Natal dan Tahun Baru 2026, Yogyakarta mulai dipadati wisatawan. Ratusan ribu kendaraan terpantau masuk ke DIY pada hari keempat Operasi Lilin.
