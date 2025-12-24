Polisi Menyisir 40 Gereja Menjelang Perayaan Natal di Jogja

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta menyisir gereja-gereja yang ada di wilayah Jogja menjelang perayaan Natal pada Rabu (24/12).

Proses sterilisasi melibatkan Satuan Brimob dengan menyisir puluhan gereja yang ada di DIY.

Kabidhumas Polda DIY Kombes Pol Ihsan menyebut pihaknya telah menjalankan sterilisasi di 40 gereja.

Upaya ini sebagai bentuk pengawasan untuk menjamin rasa aman dan kekhusyukan umat Kristiani menjalankan ibadah Natal 2025.

"Kami ingin memastikan lokasi ibadah benar-benar steril dari benda-benda mencurigakan maupun potensi gangguan keamanan lainnya," kata Ihsan.

Di Kabupaten Bantul, proses sterilisasi melibatkan tim penjinak bom (Jibom) Detasemen Gegana Satbrimob Polda DIY.

Penyisiran dilakukan menggunakan alat deteksi radiasi, pendeteksi logam dan pendeteksi cermin.

Kapolres Bantul AKBP Novita Eka Sari mengatakan langkah ini bagian dari prosedur pengamanan dalam Operasi Lilin Progo 2025.