BPPTKG Minta Wisatawan Tak Terpengaruh Hoaks Soal Gunung Merapi

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) memastikan memastikan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) aman untuk dikunjungi meskipun saat ini Gunung Merapi masih berstatus level 3 atau Siaga. Wisatawan diminta tidak mudah terpengaruh oleh disinformasi atau desas desus yang tidak benar soal Gunung Merapi.

Kepala BPPTKG Agus Budi Santoso mengatakan bahwa mereka telah menyampaikan kondisi terkini tentang status dan aktivitas Gunung Merapi kepada berbagai pihak yang berkepentingan.

“Kami telah berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan dan pengelola wisata untuk memastikan keselamatan pengunjung,” kata Agus seusai acara Forum Konsultasi Publik Pelayanan Mitigasi Gunung Merapi di Kantor BPPTKG, Rabu (24/12).

Agus Budi menyoroti maraknya informasi di media sosial yang seringkali melebih-lebihkan situasi di Gunung Merapi sehingga menimbulkan kekhawatiran berlebih.

"Kami sampaikan bahwa informasi yang mengabarkan situasi mengkhawatirkan di Merapi saat ini adalah hoaks. Merapi masih aman untuk dikunjungi. Kami meminta wisatawan tidak perlu takut, tetapi tetap harus waspada dan selalu mengikuti perkembangan informasi dari sumber resmi," tegas Agus.

Ia menyarankan masyarakat untuk selalu memantau akun media sosial resmi Badan Geologi atau BPPTKG untuk mendapatkan data aktivitas Gunung Merapi yang paling terkini atau real time.

Menurut Agus, para pengelola objek wisata di kawasan rawan seperti Kaliurang, telah memiliki prosedur kedaruratan yang matang.

BPPTKG menghimbau para pengelola untuk selalu memantau aktivitas Merapi agar dapat merespons cepat jika terjadi perubahan situasi.