JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini 4 Wisatawan Asal Jawa Barat Digulung Ombak Pantai Parangtritis

4 Wisatawan Asal Jawa Barat Digulung Ombak Pantai Parangtritis

Rabu, 24 Desember 2025 – 20:17 WIB
4 Wisatawan Asal Jawa Barat Digulung Ombak Pantai Parangtritis - JPNN.com Jogja
Evakuasi wisatawan asal Jawa Barat yang terseret ombak di Pantai Parangtritis pada Rabu (24/12). Foto: Basarnas Yogyakarta

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Empat wisatawan terseret ombak di Pantai Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul pada Rabu (24/12).

Tim gabungan dari unsur Sar Parangtritis dan Ditpolair Polda DIY berjibaku melakukan upaya penyelamatan. 

Kepala Kantor SAR Yogyakarta Rio Banupanitis menuturkan bahwa peristiwa itu terjadi sekitar pukul 14.00 WIB.

Baca Juga:

Korban bersama rombongannya asyik bermain air di bibir pantai. 

Kemudian, rombongan wisatawan tersebut bergandengan tangan di lokasi rip current.

"Tidak berselang lama keempat korban terbawa arus balik dan tenggelam," ujarnya. 

Baca Juga:

Petugas SAR yang berada di pos langsung bergegas melakukan upaya penyelamatan terhadap wisatawan asal Jawa Barat tersebut. 

"Seluruh wisatawan dapat diselamatkan oleh tim SAR gabungan dalam keadaan selamat," katanya. 

Begini kondisi empat wisatawan asal Jawa Barat yang digulung ombak Pantai Parangtritis.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   pantai Parangtritis ombak pantai parangtritis wisatawan bantul terseret ombak terseret ombak pantai parangtritis wisata jogja

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU