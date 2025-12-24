4 Wisatawan Asal Jawa Barat Digulung Ombak Pantai Parangtritis

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Empat wisatawan terseret ombak di Pantai Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul pada Rabu (24/12).

Tim gabungan dari unsur Sar Parangtritis dan Ditpolair Polda DIY berjibaku melakukan upaya penyelamatan.

Kepala Kantor SAR Yogyakarta Rio Banupanitis menuturkan bahwa peristiwa itu terjadi sekitar pukul 14.00 WIB.

Korban bersama rombongannya asyik bermain air di bibir pantai.

Kemudian, rombongan wisatawan tersebut bergandengan tangan di lokasi rip current.

"Tidak berselang lama keempat korban terbawa arus balik dan tenggelam," ujarnya.

Petugas SAR yang berada di pos langsung bergegas melakukan upaya penyelamatan terhadap wisatawan asal Jawa Barat tersebut.

"Seluruh wisatawan dapat diselamatkan oleh tim SAR gabungan dalam keadaan selamat," katanya.