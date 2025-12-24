Lenovo Yoga 7i 2 In 1: Perpaduan Desain Premium dan AI Terbaru

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Di tengah tuntutan produktivitas yang makin tinggi, perangkat kerja yang tepat menjadi faktor penentu agar aktivitas dapat berjalan efisien. Menjawab kebutuhan tersebut, Lenovo secara resmi memperkenalkan Lenovo Yoga 7i 2-in-1, laptop yang menggabungkan desain fleksibel dengan kecerdasan buatan (AI) tingkat lanjut.

Consumer Lead Lenovo Indonesia Santi Nainggolan mengungkapkan bahwa perangkat ini lahir dari pemahaman terhadap gaya hidup masyarakat modern.

“Kami melihat bagaimana gaya kerja dan belajar masyarakat saat ini makin dinamis dan tidak lagi terpaku pada satu cara atau satu tempat. Melalui Lenovo Yoga 7i 2-in-1, kami menghadirkan perangkat yang fleksibel, intuitif, dan didukung teknologi AI sehingga pengguna dapat tetap produktif, kreatif dan nyaman dalam berbagai situasi,” ujar Santi dalam keterangannya kepada JPNN.

Lenovo Yoga 7i 2-in-1 tidak hanya mengandalkan performa, tetapi juga estetika. Perangkat ini hadir dengan bodi aluminium premium yang dipadukan dengan lapisan vegan leather.

Material ini memberikan nilai fungsional karena membantu menjaga perangkat tetap bersih dari noda serta debu, sekaligus menjadi wujud komitmen Lenovo terhadap desain yang ramah lingkungan (eco-friendly).

Fleksibilitas menjadi identitas utama seri Yoga. Berkat engsel 360 derajat, laptop ini dapat bertransformasi menjadi empat mode, yaitu mode laptop untuk produktivitas mengetik yang intens, mode tablet untuk menggambar atau mencatat dengan layar sentuh, dan mode tent and stand untuk memudahkan pengguna saat melakukan presentasi atau menikmati konten hiburan.

Pusat Kecerdasan: Lenovo AI Now & Copilot+ PC

Sebagai perangkat masa depan, Lenovo Yoga 7i 2-in-1 telah dibekali dengan Lenovo AI Now, sebuah asisten AI lokal yang ditenagai oleh Neural Processing Unit (NPU).

Keunggulan utama dari AI lokal ini adalah pemrosesan data yang cepat dan aman karena dilakukan langsung di dalam perangkat tanpa sepenuhnya bergantung pada koneksi cloud.