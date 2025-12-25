JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Pemerintah DIY Tak Melarang Pesta Kembang Api, tetapi...

Pemerintah DIY Tak Melarang Pesta Kembang Api, tetapi...

Kamis, 25 Desember 2025 – 17:45 WIB
Pemerintah DIY Tak Melarang Pesta Kembang Api, tetapi... - JPNN.com Jogja
Kembang api dan kerumunan massa di titik Nol KM Yogyakarta (Foto: Antara)

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tidak melarang pesta kembang api saat malam Tahun Baru 2026

Sekretaris daerah (sekda) DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti mengatakan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X tidak melarang pesta kembang api, tetapi masyarakat diminta tidak larut dalam euforia berlebihan. 

"Tidak sekadar selebrasi, tetapi juga berdoa bersama. Saya kira lebih bermanfaat agar kita lebih optimistis tahun depan," kata Ni Made pada Rabu (24/12).

Baca Juga:

Pemerintah Kota Yogyakarta dan empat kabupaten lainnya di DIY sepakat untuk tidak menyelenggarakan pesta kembang api secara terpusat, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya.

"Biasanya di tempat-tempat tertentu itu kan ada (pesta kembang api). Jadi, monggo, tetapi tidak kemudian melakukan perayaan seperti tahun lalu dengan kembang api yang besar," ujarnya. 

Alih-alih menggelar pesta kembang api, Ni Made menyarankan agar kegiatan pergantian tahun diisi dengan doa bersama untuk korban bencana di Sumatra. 

Baca Juga:

Beberapa daerah terdampak bencana sedang berjuang untuk bangkit kembali sehingga perayaan secara berlebihan dianggap tidak tepat.

Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto memandang momentum pergantian tahun kali ini harus dimaknai dengan berbeda. 

Pemerintah DIY tidak melarang pesta kembang api saat momen pergantian tahun. Namun, sebaiknya malam tahun baru diisi dengan doa bersama.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   kembang api pesta kembang api di jogja kembang api jogja 2025 Jogja doa bersama bencana Pemda DIY pesta kembang api dilarang nataru 2026 Pemprov DIY

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU