Natal di GPdI Hagios, Wali Kota Jogja Singgung Isu Perceraian

Kamis, 25 Desember 2025 – 19:30 WIB
Kunjungan Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo di GPdI Hagios Family pada Kamis (25/12). Foto: Humas Pemkot Jogja

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menghadiri perayaan Natal di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Hagios Family Sosrowijayan pada Kamis (25/12).

Momen perayaan Natal kali ini mengambil tema “Tuhan Hadir untuk Menyelamatkan Keluarga”.

Menurut Hasto, tema tersebut sangat relevan dengan kondisi sosial di Yogyakarta saat ini.

“Tema ini cocok sekali untuk Jogja. Di mana angka perceraian cukup tinggi. Di Kota Jogja saja sekitar 600 sampai 700 perceraian per tahun," kata Hasto.

Sementara angka pernikahan di Yogyakarta hanya sekitar 1.700 sampai 2.000 dalam setahun.

Secara nasional angka perceraian mencapai lebih dari 500 ribu kasus per tahun.

Dia menilai adanya disharmonisasi dalam sebuah rumah tangga yang tercermin dalam kasus perceraian.

“Artinya, ada disharmoni yang serius di Indonesia, tidak hanya di Jogja. Keluarga harus diselamatkan," katanya.

