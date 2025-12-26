Pendopo Milik Suryantono Kebakaran, Kerugian Capai Rp 250 Juta

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bangunan pendopo di Kalurahan Jagalan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta terbakar pada Kamis (25/12).

Perisitwa kebakaran itu diketahui terjadi sekitar pukul 13.15 WIB.

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto menyebut api muncul dari belakang pendopo.

"Api dengan cepat merambat ke seluruh bangunan pendopo," kata Iptu Rita.

Menurutnya, area bagian belakang digunakan untuk menyimpan berbagai barang, seperti plastik hingga karpet.

"Api dapat dipadamkan oleh petugas Damkar TRC Bantul selama kurang lebih 2 jam," ujarnya.

Pihaknya memastikan tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran tersebut.

Adapun kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai Rp 250 juta.