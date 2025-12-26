Penumpang di Terminal Giwangan Melonjak Hingga 42 Persen

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Jumlah penumpang di Terminal Giwangan, Kota Yogyakarta melonjak cukup signifikan saat masa libur Natal dan Tahun Baru 2026.

Kenaikan jumlah penumpang bahkan hampir mencapai 50 persen.

Kepala Terminal Giwangan Sigit Saryanto mengatakan volume penumpang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

"Kami mengalami kenaikan penumpang 42 persen dibandingkan Natal dan tahun baru 2024," kata Sigit, Kamis (25/12).

Menurut dia, puncak lonjakan penumpang di terminal tipe A tersebut terjadi pada 23 Desember 2025.

Total penumpang datang mencapai 9.216 orang dan penumpang berangkat sebanyak 7.135 penumpang.

Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari penumpang bus antarkota antarprovinsi, angkutan antarkota dalam provinsi dan perkotaan.

Ia menyebut tujuan favorit penumpang bus AKAP antara lain, Jakarta, Surabaya, Bandung, Malang dan Denpasar.