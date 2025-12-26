5 Rekomendasi Pantai di Gunungkidul untuk Liburan Akhir Tahun

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kabupaten Gunungkidul masih menjadi salah satu tujuan bagi wisatawan yang berlibur ke Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kabupaten di sisi selatan Jawa ini memiliki bentang alam yang memesono, terutama destinasi pantainya.

Gunungkidul memiliki sejumlah pantai dengan pasir putih dan bebatuan karst uniknya di setiap sudut.

Pesona keindahan pantai-pantai di Gunungkidul ini bisa menjadi destinasi tujuan kamu saat liburan akhir tahun. Berikut rekomendasi pantai di Gunungkidul untuk liburan bersama keluarga.

1. Pantai Drini

Pantai ini terletak di Desa Banjarrejo, Kecamatan Tanjungsari. Jarak tempuh dari Kota Yogyakarta sekitar 40 kilometer.

Pantai Drini menawarkan hamparan pasir putih dan pulau karang yang menjadi begitu ikonik sebagai spot foto wisatawan.

Di Pantai Drini saat ini juga ada spot wisata baru On The Rock yang mirip dengan jalanan di Pantai Pandawa, Bali.