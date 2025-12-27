Jadwal KRL Solo-Yogyakarta Hari Ini, Sabtu 27 Desember 2025
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Layanan KRL Commuterline lintas Solo menuju Yogyakarta kini menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Dengan total 13 stasiun pemberhentian dan 15 jadwal keberangkatan setiap harinya, transportasi ini menawarkan kemudahan perjalanan dengan tarif flat yang sangat terjangkau, yakni Rp 8.000 untuk satu kali perjalanan.
Untuk urusan pembayaran, penumpang memiliki fleksibilitas tinggi karena dapat menggunakan Kartu Multi Trip (KMT), aplikasi GoJek melalui fitur GoTransit, maupun berbagai kartu uang elektronik bank seperti e-money Mandiri, BRIZZI, TapCash, dan Flazz.
Berikut adalah jadwal keberangkatan Commuterline KRL dari Stasiun Palur (Solo) menuju Stasiun Yogyakarta (Tugu) pada hari ini, Sabtu 27 Desember 2025.
Rute: Palur – Solo Jebres – Solo Balapan – Purwosari – Gawok – Delanggu – Ceper – Klaten – Srowot – Brambanan – Maguwo – Lempuyangan – Yogyakarta.
Tarif: Flat Rp 8.000 menggunakan Kartu Multi Trip (KMT), aplikasi GoJek, atau kartu uang elektronik bank.
Jadwal Keberangkatan di Setiap Stasiun
• Stasiun Palur (Keberangkatan Awal): 05:00, 06:05, 07:15, 08:56, 10:40, 12:50, 13:43, 15:35, 16:35, 18:05, 19:45, 20:42.
• Stasiun Solo Jebres: 05:06, 06:11, 07:21, 09:02, 10:46, 12:56, 13:39, 15:41, 16:41, 18:11, 19:51, 20:48.
• Stasiun Solo Balapan: 05:13, 06:18, 07:27, 09:08, 10:52, 13:03, 13:55, 15:48, 16:47, 18:19, 20:01, 20:54.
• Stasiun Purwosari: 05:18, 06:23, 07:32, 09:13, 10:57, 13:08, 14:00, 15:53, 16:52, 18:24, 20:06, 20:59.
