Tak Ada Pesta Kembang Api Malam Tahun Baru 2026 di Kota Yogyakarta

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Kota Yogyakarta secara resmi melarang seluruh lapisan masyarakat maupun pihak penyelenggara acara untuk menggelar pesta kembang api pada malam pergantian Tahun Baru 2026.

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerbitkan Surat Edaran (SE) khusus yang mengatur larangan tersebut demi menjaga ketertiban dan kekhidmatan di Kota Gudeg.

"Iya, kami sudah membuat surat edaran melarang (pesta kembang api)," ujar Hasto saat memberikan keterangan di Yogyakarta, Jumat (26/12/2025).

Terkait penindakan bagi warga atau penyelenggara yang nekat melanggar aturan tersebut, Hasto menegaskan bahwa hal tersebut sepenuhnya menjadi ranah aparat penegak hukum.

"Terkait pelarangan dan sanksi menjadi kewenangan kepolisian. Kami (Pemkot) mendukung penuh langkah tersebut," tambahnya.

Senada dengan kebijakan tersebut Kapolresta Yogyakarta Kombes Pol Eva Guna Pandia mengatakan akan segera menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat.

Ia mengimbau warga untuk memaknai momen pergantian tahun dengan kesederhanaan, terlebih saat ini Indonesia tengah berduka atas bencana alam yang menimpa wilayah Sumatra.

“Doakan saudara kita yang kena bencana alam diberikan ketabahan dan segera dipulihkan," tutur Pandia.