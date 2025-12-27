JPNN.com

Bioskop Jogja Hari Ini: Avatar Sudah Rilis, Agak Laen 2 Masih Tayang

Sabtu, 27 Desember 2025 – 10:20 WIB
Jadwal bioskop Jogja hari ini. Foto: Januardi/JPNN

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Menjelang akhir pekan, deretan film box office terbaru siap menghibur warga Yogyakarta. Mulai dari petualangan epik di Pandora dalam Avatar: Fire and Ash, kembalinya aksi kocak personel Agak Laen, hingga horor mencekam Janur Ireng, bioskop-bioskop di Jogja menawarkan pilihan tontonan yang beragam.

Bagi Anda yang berencana menghabiskan waktu di bioskop hari ini, Sabtu (27/12), berikut adalah jadwal lengkap pemutaran film di beberapa mal besar di Yogyakarta:

1. Plaza Ambarukmo XXI
Pilihan film di Ambarukmo Plaza cukup lengkap, mulai dari film keluarga hingga horor dewasa.

Agak Laen: Menyala Pantiku! (R13+): 12:00, 14:20, 16:40, 19:00, 21:20

Avatar: Fire and Ash (R13+): 12:15, 16:00, 16:30, 19:45, 20:15

Janur Ireng: Sewu Dino The Prequel (R17+): 13:05, 15:00, 16:55, 18:50, 20:45

Zootopia 2 (SU): 12:10, 14:20

Anaconda (R13+): 12:25, 14:25

