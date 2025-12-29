JPNN.com

Cuaca Jogja Hari Ini, Senin 29 Desember 2025

Senin, 29 Desember 2025 – 09:05 WIB
Prakiraan cuaca Jogja hari ini. Foto: Januardi/JPNN

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada Senin (29/12).

Saat ini di Yogyakarta, hampir seluruh wilayah menunjukkan cuaca mendung berawan, tetapi di Kota Yogyakarta sebagian ada turun hujan ringan.

Bagi Anda yang ingin berkeliling Yogyakarta disarankan menggunakan penutup kepala agar tidak terkena terik matahari.

Simak selengkapnya prakiraan cuaca menurut BMKG untuk semua wilayah di Jogja pada hari ini.

Kota Yogyakarta
Pagi: Berawan
Siang: Berawan
Sore: Berawan
Malam: Berawan

Kabupaten Sleman
Pagi: Hujan ringan
Siang: Hujan ringan
Sore: Hujan ringan
Malam: Berawan

Kabupaten Bantul
Pagi: Berawan
Siang: Berawan
Sore: Berawan
Malam: Berawan

Kabupaten Kulon Progo
Pagi: Berawan
Siang: Berawan
Sore: Berawan
Malam: Berawan

