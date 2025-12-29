Jadwal KA Bandara Hari Ini, Senin 29 Desember 2025

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kereta Bandara Yogyakarta memberikan kemudahan bagi pengguna yang ingin menjangkau Kota Jogja dari Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo atau sebaliknya.

Berdasarkan jadwal terbaru, Kereta Bandara Yogyakarta dari Stasiun Tugu menuju Bandara Internasional Yogyakarta kini berangkat lebih pagi.

Menggunakan Kereta Bandara Yogyakarta cukup menghemat waktu. Perjalanan hanya membutuhkan waktu tempuh sekitar 39 menit.

Kereta Bandara Yogyakarta ini hanya melewati tiga stasiun, yaitu Stasiun Tugu, Stasiun Wates dan Stasiun YIA.

Simak jadwal Kereta Bandara Yogyakarta hari ini Senin 25 Desember 2025 dari Stasiun Tugu ke Stasiun YIA dan sebaliknya.

Informasi Layanan dan Tarif

• Layanan Reguler: Tarif berkisar antara Rp 10.000 – Rp 20.000.

• Layanan YIA Xpress: Tarif berkisar antara Rp 40.000 – Rp 60.000.

• Keterangan (F): Kereta dengan kode "F" hanya beroperasi pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu.

• Pemesanan: Tiket dapat dipesan melalui situs reservation.railink.co.id atau langsung di stasiun.

1. Keberangkatan dari Stasiun Yogyakarta (Arah Bandara YIA) Jadwal keberangkatan kereta dari pusat kota menuju bandara adalah sebagai berikut:

• Pagi: 04:20, 05:10, 06:00 (F), 06:30, 07:40, 07:57, 08:33, 08:55, 09:28, 09:51.

• Siang: 11:03, 12:00, 12:35, 13:28, 14:13.

• Sore: 15:02, 15:30, 15:49, 16:07, 16:48, 17:15.

• Malam: 18:25, 18:50, 19:16, 20:12.

2. Keberangkatan dari Stasiun Wates Stasiun Wates merupakan titik transit bagi layanan KA Bandara Reguler. Berikut jadwal keberangkatannya:

• Arah Bandara YIA: 04:46, 05:36, 06:56, 08:59, 09:21, 12:26, 13:01, 14:39, 16:15, 16:33, 18:51, 19:42.

• Arah Stasiun Yogyakarta: 05:31, 06:35, 08:01, 10:08, 11:50, 13:40, 15:11, 15:35, 17:15, 17:49, 20:01, 21:10.

• Catatan: Kereta layanan Xpress tidak berhenti di Stasiun Wates.