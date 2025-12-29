Mayat Perempuan Tanpa Busana Ditemukan di Sungai Bedoyo

JPNN.com

Senin, 29 Desember 2025 – 09:30 WIB
Proses evakuasi mayat yang ditemukan di Sungai Bedoyo, Kulon Progo pada Minggu (28/12). Foto: Humas Polres Kulon Progo

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Mayat perempuan tanpa identitas ditemukan di aliran Sungai Bedoyo, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Minggu (28/12).

Korban berjenis kelamin perempuan itu ditemukan warga yang sedang kerja bakti sekitar pukul 10.15 WIB.

Saat ditemukan, mayat dalam posisi tengkurap tanpa busana di aliran sungai.

Kemudian, warga menghentikan mayat terbawa aliran sungai menggunakan bambu.

Kasi Humas Polres Kulon Progo Iptu Sarjoko mengatakan polisi langsung menuju lokasi setelah mendapatkan laporan.

"Mayat tersebut dievakuasi oleh tim SAR untuk dibawa ke daratan," katanya.

Selanjutnya dilakukan penanganan lebih lanjut oleh tim Inafis Polres Kulon Progo.

Mayat yang ditemukan memiliki ciri-ciri rambut ikal, tinggi sekitar 150 centimeter dan usia diperkirakan 70 tahun. (mcr25/jpnn)

Warga yang sedang kerja bakti terkejut menemukan mayat di aliran sungai Bedoyo. Korban ditemukan tengkurap tanpa busana.

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

