Alasan Dishub Memasang APILL di Pertigaan Mantrigawen Yogyakarta

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta memasang traffic light di Simpang Tiga Mantrigawen-Jalan Brigjen Katamso pada Jumat (26/12).

Pemasangan traffic light atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) di pertigaan itu bersifat sementara.

Menurut Kepala Dishub Kota Yogyakarta Agus Arif Nugroho, pemasangan traffic light merupakan respons dari penutupan Plengkung Nirbaya.

Setelah penutupan Plengkung Gading untuk rehabilitasi bangunan, simpang tiga tersebut mengalami peningkatan volume kendaraan.

"Volume kendaraan di kawasan Mantrigawen dan Katamso ini mencapai sekitar 7.000 kendaraan per jam, padahal kondisi normalnya hanya sekitar 700 kendaraan," kata Arif.

Dia menyebut peningkatan volume kendaraan itu mencapai sepuluh kali lipat.

Oleh karena itu, pemasangan APILL bertujuan untuk meminimalisir risiko kecelakaan lalu lintas.

“Dengan kondisi seperti ini, tentu yang kami utamakan adalah keselamatan," katanya.