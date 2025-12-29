Epson Merilis Printer Terbaru yang Cocok untuk Seniman dan Fotografer

JPNN.com

Senin, 29 Desember 2025 – 19:15 WIB
Printer terbaru Epson, seri SureColor SC-P7330 dan SC-P9330. Foto: Dokumen Epson

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Epson baru saja merilis dua printer foto format besar terbaru, yaitu SureColor SC-P7330 dan SureColor SC-P9330. Kehadiran kedua model ini menandai standar baru dalam dunia pencetakan profesional yang dirancang khusus untuk memenuhi ekspektasi tinggi para fotografer, seniman fine art, hingga agensi kreatif.

Sebagai suksesor dari model populer SC-P6000 dan SC-P8000, SC-P7330 (24 inci) dan SC-P9330 (44 inci) hadir dengan berbagai penyempurnaan signifikan.

Keduanya menawarkan kombinasi antara presisi warna yang luar biasa, produktivitas tinggi, dan fleksibilitas media yang mendukung alur kerja modern di studio maupun galeri.

Salah satu keunggulan utama dari seri terbaru ini adalah penggunaan formulasi tinta terbaru yang menyertakan warna Violet.

Penambahan ini memungkinkan cakupan spektrum warna yang lebih luas, memberikan hasil reproduksi warna biru dan ungu yang jauh lebih akurat serta gradasi yang lebih halus.

Bagi fotografer profesional, teknologi ini memastikan visi kreatif mereka dapat tertuang secara utuh di atas kertas, dengan detail hitam yang lebih dalam dan kontras yang lebih tajam.

Hal ini membuat SC-P7330 dan SC-P9330 menjadi perangkat ideal untuk kebutuhan pameran, reproduksi karya seni bernilai tinggi, hingga pembuatan color proofing yang presisi.

Epson membenamkan teknologi PrecisionCore MicroTFP Printhead berukuran 2,64 inci dengan 8.000 nozzle. Teknologi ini tidak hanya menjamin ketajaman gambar yang konsisten, tetapi juga meningkatkan kecepatan cetak secara signifikan tanpa mengurangi kualitas, bahkan untuk pesanan dalam jumlah besar.

Epson kembali merilis printer foto berukuran besar, yaitu SureColor SC-P7330 dan SC-P9330. Dua produk ini cocok bagi seniman dan fotografer profesional.
