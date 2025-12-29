Target Memeleset, Wisata Pantai di Jogja Masih Jadi Primadona

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Destinasi wisata di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta dipadati wisatawan saat momen libur akhir tahun.

Namun, terjadi penurunan jumlah pengunjung jika dibandingkan tahun lalu yang menyentuh angka tiga juga wisatawan.

Data dari Dinas Pariwisata Gunungkidul menunjukkan realisasi pengunjung beretribusi 2.687.718 wisatawan hingga 28 Desember 2025.

Jumlah tersebut hanya 86,6 persen dari target yang ditetapkan untuk tahun ini, yaitu 3.103.270 wisatawan.

Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan Destinasi Wisata Supriyanta menyebut pada 24-28 Desember 2025 ribuan pelancong berwisata ke Kabupaten Gunungkidul.

Selama lima hari libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, tercatat 122.373 orang mengunjungi sejumlah objek wisata.

"Destinasi yang paling banyak dikunjungi adalah pantai kawasan tengah, terutama Pantai Drini," kata Supriyanta, Senin (29/12).

Di Kabupaten Bantul, objek wisata pantai juga masih menjadi primadona wisatawan.