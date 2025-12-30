Panduan Rute Trans Jogja Menuju Candi Prambanan, Hemat dan Cepat

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Candi Prambanan tetap menjadi magnet utama bagi wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta. Bagi Anda yang ingin menempuh perjalanan dengan biaya terjangkau, tetapi tetap nyaman, layanan bus Trans Jogja menjadi solusi terbaik.

Dengan tarif hanya Rp 3.500, wisatawan bisa menjangkau situs warisan dunia ini dari pusat kota maupun terminal bus. Berikut adalah panduan lengkap rute Trans Jogja menuju Candi Prambanan:

1. Dari Kawasan Malioboro (Jalur 1A)

Jalur 1A adalah rute paling favorit karena menghubungkan langsung jantung wisata Yogyakarta (Malioboro) dengan Terminal Prambanan. Bus ini beroperasi secara melingkar.

Titik Keberangkatan di Malioboro:

Halte Malioboro 1 (Depan Malioboro Mall)

Halte Malioboro 2 (Kepatihan)

Halte Malioboro 3 (Dekat Benteng Vredeburg)

Rute Menuju Prambanan:

Setelah mengangkut penumpang dari Malioboro, bus akan melewati rute strategis, yaitu Malioboro - Taman Pintar - Jl. Solo - Bandara Adisucipto - RS Bhayangkara - Terminal Prambanan.

Sesampainya di Terminal Prambanan, Anda hanya perlu berjalan kaki sekitar 5-10 menit atau menggunakan jasa becak/andong untuk sampai ke pintu gerbang Candi Prambanan.



2. Dari Terminal Giwangan (Jalur 3B)